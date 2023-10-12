Англія

Захисник Ліверпуля — про важкий календар.

Щільний графік для футболістів стає дедалі більшою проблемою, тому цю тему вирішив підняти Вірджил Ван Дейк.

"Ми вважаємо, що в Англії надто напружений графік. Гравці отримують хорошу зарплатню, але це не має відбуватися ціною нашого здоров'я.

Нам доводиться грати дедалі більше ігор. Ми, як футболісти, повинні почати щось говорити з цього приводу, сприяти можливому розв'язанню проблеми", — наводить слова нідерландця інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Гаг заявив, що потрібно дивитися позитивно на напружений графік, як на можливість набрати багато очок.