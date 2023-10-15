Англія

Нападник збирається багато чому навчитись під керівництвом Мікеля Артети.

Нападник Арсеналу Едді Нкетіа розповів, чому вирішив підписати новий контракт з Арсеналом.

"Я підписав нову угоду з Арсеналом, тому що я люблю цей клуб. Лондон — мій дім... я був уболівальником Арсеналу все своє життя, і це зіграло велику роль.

Після розмови з менеджером про плани, які він має щодо мене… я знаю, що хочу вчитися, розвиватися, допомагати команді", — наводить слова форварда FourFourTwo.

Зазначимо, що в цьому сезоні 24-річний нападник провів 11 матчів на клубному рівні, відзначившись двома голами та асистом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Сака визнаний найкращим гравцем Арсеналу за підсумками вересня.