Нападник збирається багато чому навчитись під керівництвом Мікеля Артети.
Едді Нкетіа, getty images
15 жовтня 2023, 15:28
Нападник Арсеналу Едді Нкетіа розповів, чому вирішив підписати новий контракт з Арсеналом.
"Я підписав нову угоду з Арсеналом, тому що я люблю цей клуб. Лондон — мій дім... я був уболівальником Арсеналу все своє життя, і це зіграло велику роль.
Після розмови з менеджером про плани, які він має щодо мене… я знаю, що хочу вчитися, розвиватися, допомагати команді", — наводить слова форварда FourFourTwo.
Зазначимо, що в цьому сезоні 24-річний нападник провів 11 матчів на клубному рівні, відзначившись двома голами та асистом.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Сака визнаний найкращим гравцем Арсеналу за підсумками вересня.