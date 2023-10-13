Англія

На рахунку вінгера три забиті м'ячі та три асисти.

Вінгер Арсенала Букайо Сака був визнаний найкращим гравцем "канонірів" за підсумками вересня. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У боротьбі за нагороду 22-річний англієць випередив півзахисника Деклана Райса, капітана команди Мартіна Едегора та захисника Вільяма Саліба.

🥁 Introducing our Player of the Month for September...



⚽️ 3 goals

🎯 3 assists



🥇 Bukayo Saka — Arsenal (@Arsenal) October 11, 2023

Минулого місяця Сака провів п'ять поєдинків, у яких забив три м'ячі та віддав три гольові передачі.

Зазначимо, що зараз Сака перебуває у лазареті лондонського клубу, через що пропускає матчі збірної Англії.

Очікується, що він зможе відновитися до матчу з Челсі в АПЛ, який відбудеться 21 жовтня.