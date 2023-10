Вінгер Арсенала Букайо Сака був визнаний найкращим гравцем "канонірів" за підсумками вересня. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У боротьбі за нагороду 22-річний англієць випередив півзахисника Деклана Райса, капітана команди Мартіна Едегора та захисника Вільяма Саліба.

🥁 Introducing our Player of the Month for September...



⚽️ 3 goals

🎯 3 assists



🥇 Bukayo Saka