Англія

Новий тренер збирає свою команду.

Вейн Руні став головним тренером представника Чемпіоншипа, другого за силу дивізіону Англії, Бірмінгема та вже проводить роботу над підсиленням складу.

Як повідомляє портал Goal, новий керманич бірмінгемців хоче повернути до команди вихованця клуба Джека Батленда.

Зазначимо, що англійський голкіпер в минулому сезоні був у складі Манчестер Юнайтед на правах орендної угоди, проте цю кампанію проводить в Рейнджерс, перейшовши в шотландський клуб вільним агентом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що колишні партнери по команді доєднались до Руні в Бірмінгемі.