Англія

Ніяких винятків для каталонців англійський клуб не робив.

У новому контракті бразильського півзахисника Бруно Гімараеса з Ньюкаслом не прописано пункту про викуп для Барселони, розповідає журналіст Фабріціо Романо.

Майже 10 днів тому 25-річний гравець підписав нову угоду з "сороками". Після цього іспанський портал sport.es повідомляв, що у ній є виняток для Барселони у вигляді меншої ніж для інших клубів клаусули.

Романо пише, що вона діє для всіх зацікавлених команд і становить 100 мільйонів фунтів стерлінгів, як стало відомо раніше. Джерела підтверджують, що жодних інших пунктів у контракті бразильця немає.