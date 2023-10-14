Англія

На початку жовтня Бруно підписав новий контракт із "сороками" до літа 2028 року.

Півзахисник Ньюкасла Бруно Гімараес має спеціальний пункт у своєму новому контракті, який дозволяє йому перейти до Барселони. Про це повідомляє Sport.

Нагадаємо, 26-річний бразилець на початку жовтня підписав нову угоду із "сороками" до літа 2028 року.

За інформацією джерела, у контракті прописано суму відступних у розмірі 100 мільйонів фунтів стерлінгів (115 млн євро), проте для Барселони діє виняток.

Зазначається, що "блаугранас" зможуть викупити футболіста за 65-70 млн євро.

Нинішнього сезону Гімараес провів 11 матчів, у яких забив один гол та віддав дві гольові передачі.