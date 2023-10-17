Англія

Англійський захисник — про конфлікт, який відбувся після матчу 8 туру АПЛ.

Крайній захисник збірної Англії та Манчестер Сіті Кайл Вокер відповів на питання щодо того, чому він не потиснув руку асистенту головного тренера Арсенала Мікеля Артети після поразки у восьмому турі англійської Прем'єр-ліги.

"Мені не подобається програвати. У якомусь з минулих матчів Ніко, який раніше працював у Манчестер Сіті, не хотів тиснути руку, коли ми перемогли їх. Коли вже ми програли, він хотів потиснути мені руку, а я не сприйняв це легковажно. Ось і все.

Після того я перемкнувся на збірну Англії. Але, ймовірно, обов’язково сконтактую з Джовером. Скажу, що все це було, мабуть, занадто. Це демонструє стандарти, яких я досяг, і те, чому навчився за ці роки. Це великий матч, а програти так, як ми це зробили, й досі болюче. Якщо мене б не зачепила та поразка — ймовірно, я помилився клубом, бо ми претенденти на титул", — цитує слова Вокера Metro.

Нагадаємо, раніше на Football.ua виходив матеріал про футболістів, яким довелося зіграти на воротах, в якому ми згадали про Кайла Вокера.