Футболіст прокоментував свій перехід до Арсеналу.
Давід Рая - Getty Images
17 жовтня 2023, 16:37
Давід Рая поділився думками стосовно переходу в Арсенал - цитує інсайдер Фабріціо Романо.
"Я перебуваю в одному з найважливіших клубів у світі, граю в Лізі чемпіонів, реалізував одну зі своїх мрій. Безумовно, Артета був ключовим у моєму виборі.
Чи викуплять мій контракт у 2024 році? Якби це залежало від мене.. я б зробив це!".
Голкіпер перейшов до лондонського клубу в оренду з Брентфорда за 3,35 мільйона євро.