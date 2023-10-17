Англія

Футболіст прокоментував свій перехід до Арсеналу.

Давід Рая поділився думками стосовно переходу в Арсенал - цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Я перебуваю в одному з найважливіших клубів у світі, граю в Лізі чемпіонів, реалізував одну зі своїх мрій. Безумовно, Артета був ключовим у моєму виборі.

Чи викуплять мій контракт у 2024 році? Якби це залежало від мене.. я б зробив це!".

Голкіпер перейшов до лондонського клубу в оренду з Брентфорда за 3,35 мільйона євро.