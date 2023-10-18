Англія

Клуб прокоментував ситуацію із італійським півзахисником.

Ньюкасл висловився стосовно ситуації із Сандро Тоналі - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Ньюкасл Юнайтед може підтвердити, що Сандро Тоналі є об’єктом розслідування італійської прокуратури та Італійської федерації футболу (FIGC) щодо незаконної діяльності ставок. Сандро повністю бере участь у розслідуванні та продовжуватиме співпрацювати з усіма відповідними органами.

Він і його родина і надалі отримуватимуть повну підтримку клубу. У зв’язку з цим процесом, що триває, Сандро та Ньюкасл Юнайтед на даний момент не можуть надати подальших коментарів".

Сандро звинувачують у незаконних ставках, в тому числі на матчі Мілана.