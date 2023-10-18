Італія

Справа про гру на тоталізаторі в Італії продовжує набирати оберти.

Напередодні центрального півзахисника туринського Ювентуса Ніколо Фаджолі було відсторонено від футболу строком на сім місяців через участь у ставках на футбольні матчі з використанням забороненого в країні сайту.

Одразу після цього 22-річний виконавець зізнався, що на такі дії його підбурив колишній півзахисник Мілана Сандро Тоналі, який нині захищає кольори англійського Ньюкасла.

Щодо гравця "сорок" італійська прокуратура вже висувала підозру, і хоча що Тоналі, що Фаджолі, спочатку спростовували свою провину, однак усі докази в підсумку виявились проти них.

Сандро нещодавно давав свідчення прокуратурі, під час чого його агент зізнався, що клієнт страждає на лудоманію, задля боротьби проти якої наразі проходить терапію.

Таким чином представники гравця хочуть зменшити його можливий строк покарання, який наразі оцінюється в один рік.

Але в справі Тоналі існує один фактор, який усе ускладнює — він, на відміну від партнера по збірній Італії, робив ставки й на матчі за участі Мілана, коли виступав у його складі.

Адвокати Сандро сподіваються, що звинувачення залишаться в межах 24 статті Кодексу спортивної доброчесності Італії, відповідного до якої максимальне покарання складає три роки, а не переросте в 30 статтю з довічним відстороненням від футболу.