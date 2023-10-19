Форвард Ліверпуля висловився з приводу чергового витку агресії на Близькому Сході.
Мохамед Салах, Getty Images
19 жовтня 2023, 14:05
Нападник англійського Ліверпуля Мохамед Салах напередодні виступив із заявою на підтримку мешканців Сектору Гази на тлі чергового загострення арабо-ізраїльської війни.
"Не завжди легко брати слово в такі часи. Було забагато насильства та жахливої жорстокості. За ескалацією останніх тижнів страшно спостерігати.
Будь-яке життя є священним і має бути захищене. Це потрібно припинити. Сім’ї розриваються.
Наразі очевидно, що гуманітарна допомога має бути допущена до Гази негайно. Люди там перебувають у жахливих умовах.
Кадри з лікарні минулої ночі були жахливими. Населення Гази терміново потребує їжі, води та медикаментів.
Я закликаю світових лідерів запобігти подальшому вбивству невинних душ. Людство має перемогти", — заявив єгипетський футболіст.
Додатково Салах переказав кошти на рахунок єгипетської філії Червоного хреста, російські "колеги" якого дотичні до викрадення дітей із окупованого Маріуполя.
У той самий час, ФА заборонила прапори Ізраїля та Палестини на матчах АПЛ найближчими вихідними.