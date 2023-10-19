Англія

Форвард Ліверпуля висловився з приводу чергового витку агресії на Близькому Сході.

Нападник англійського Ліверпуля Мохамед Салах напередодні виступив із заявою на підтримку мешканців Сектору Гази на тлі чергового загострення арабо-ізраїльської війни.

"Не завжди легко брати слово в такі часи. Було забагато насильства та жахливої ​​жорстокості. За ескалацією останніх тижнів страшно спостерігати.

Будь-яке життя є священним і має бути захищене. Це потрібно припинити. Сім’ї розриваються.

Наразі очевидно, що гуманітарна допомога має бути допущена до Гази негайно. Люди там перебувають у жахливих умовах.

Кадри з лікарні минулої ночі були жахливими. Населення Гази терміново потребує їжі, води та медикаментів.

Я закликаю світових лідерів запобігти подальшому вбивству невинних душ. Людство має перемогти", — заявив єгипетський футболіст.

Додатково Салах переказав кошти на рахунок єгипетської філії Червоного хреста, російські "колеги" якого дотичні до викрадення дітей із окупованого Маріуполя.

У той самий час, ФА заборонила прапори Ізраїля та Палестини на матчах АПЛ найближчими вихідними.