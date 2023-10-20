Англія

Керманич Ньюкасла — про скандал зі ставками за участю гравця його команди.

Напередодні стало відомо про те, що центрального півзахисника збірної Італії та Ньюкасла Сандро Тоналі звинувачують у незаконних ставках, в тому числі на матчі Мілана, коли він був гравцем "россонері".

Головний тренер "сорок" Едді Гау прокоментував цю ситуацію.

"Тоналі дуже добре себе почуває. Цього тижня він двічі тренувався з нами, і він перебуває у повній готовності, щоб зіграти.

Будучи його футбольним клубом, ми розуміємо, що маємо його підтримати та захистити у цій ситуації, дати йому любові та підтримки, яких він потребує", — цитує слова Едді Гау журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше Ньюкасл Юнайтед виступив із заявою, що Тоналі повністю бере участь у розслідуванні та продовжуватиме співпрацювати з усіма відповідними органами.