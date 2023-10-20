Англія

Керманич МЮ висловився про ймовірний прихід британського мільярдера в якості нового акціонера клубу.

У рамках дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Шеффілд Юнайтед та Манчестер Юнайтед, яке пройде на стадіоні Бремолл Лейн.

Головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг напередодні цього протистояння висловився про чутки, що британський мільярдер Джим Реткліфф незабаром планує стати міноритарним акціонером МЮ (25%) із подальшим повним поглинанням клубу до 2026 року.

"Я ніяк не причетний до цього. Інші в клубі займаються цим, а я зосереджуюсь на своїй команді, на поточних задачах. Найважливішим пріоритетом є наступна гра", — цитує слова Еріка тен Гага журналіст Фабріціо Романо.

Матч Шеффілд Юнайтед — Манчестер Юнайтед відбудеться в суботу, 21 жовтня, о 22:00 за київським часом.