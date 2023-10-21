Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 9-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ліверпуль та Евертон.

Ліверпуль та Евертон проведуть 243 мерсісайдське дербі на Енфілді в рамках дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги.

Юрген Клопп, після нічиєї проти Брайтона (2:2), залучив до стартового складу Конате в центрі оборони, тоді як Цимікас зіграє ліворуч у захисті, а Гравенберх розташується в центральному трикутнику. Жота очолить напад.

Шон Дайч, на тлі перемоги над Борнмутом (3:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців із залученням Віталія Миколенка ліворуч у захисті.

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимікас — Собослаї, А. Мак Аллістер, Гравенберх — Салах, Жота, Діас.

Запасні: Келлегер, Скенлон, Гомес, Матіп, Кванса, Ендо, Елліотт, Макконнелл, Нуньєс.



Евертон: Пікфорд — Янг, Тарковські, Брантвейт, Миколенко — Гаррісон, Гарнер, Онана, Макніл — Дукуре — Калверт-Люїн.

Запасні: Віргінія, Паттерсон, Кін, Годфрі, Гує, Данжума, Нету, Шерміті, Доббін.



Гра Ліверпуль — Евертон почнеться о 14:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.