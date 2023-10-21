Англія

Нападник Челсі висловився про нічию в матчі з Арсеналом.

У рамках дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги на Стемфорд Брідж відбулося лондонське дербі, в рамках якого Арсенал здійснив вражаючий камбек наприкінці матчу з Челсі (2:2).

Нападник "синіх" Коул Палмер, який став автором першого гола своєї команди, поділився враженнями від цього протистояння, а також висловився про неймовірний м'яч у виконанні українського вінгера Михайла Мудрика.

"Звичайно, ми дуже розчаровані тим, що не здобули три очки, але Арсенал — це дуже хороша команда і одна з найкращих команд у лізі. Ми грали з ними на рівних".

"Я намагаюся щодня на тренуваннях показувати тренеру, на що я здатний — наполегливо працюю і намагаюся відплатити йому, тому що він дуже довіряє мені. Мені подобається в Челсі. Кожен день хороший навіть поза полем — хлопці, гарний настрій і все добре".

"Є ще багато напрямків, які ми можемо покращити, але, як я вже сказав, ми йшли нога в ногу. Ми рухаємося в правильному напрямку, і попереду ще багато чого".

"Гол Михайла Мудрика? Можливо, він так і планував – не знаю. Якщо так і було, то віддаю йому належне", — цитує слова Палмера BBC Sport із посиланням на MOTD.

Дивитися відео голів та огляд матчу Челсі — Арсенал ви можете на Football.ua.