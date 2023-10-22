Англія

"Каноніри" перевернули гру у другому таймі.

В рамках дев'ятого туру АПЛ, Арсенал на виїзді вирвав нічию у Челсі (2:2), програючи по ходу гри 0:2. Свій коментар після матчу дав головний тренер "канонірів" Мікель Артета. Його слова наводить football.london.

"Все пішло не так з самого початку матчу. Ми просто тримали м'яч, не намагаючись погрожувати супернику. Варто віддати Челсі належне, це топ-команда, де багато сильних футболістів, це треба визнати.

Ми змінили підхід до гри і команда феноменально відреагувала на другий пропущений гол. Троссар дуже добре увійшов у гру. Леандро має правильний менталітет, він завжди готовий допомогти команді.

Мені дуже подобається те, що я побачив у роздягальні: там стоїть тиша, бо всі хотіли досягти більшого.

Що стосується пенальті, то правила чітко описують, де повинен знаходитися м'яч стосовно того, що відбувається. Він був дуже близьким до нашого гравця і неможливо вистрибнути, не виставивши руку", — сказав Артета.