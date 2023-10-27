Тренер прокоментував теоретичну відсутність футболіста.
Алехандро Гарначо - Getty Images
27 жовтня 2023, 20:57
Ерік тен Гаг прокоментував можливу дискваліфікацію Алехандро Гарначо - цитує інсайдер Фабріціо Романо.
"Ми ведемо розмову з FA. Я можу це підтвердити і хочу підкреслити, що ми разом. We are United, і ви бачили це в пості Андре Онана".
Півзахисник виклав пост у Twitter після перемоги над Копенгагеном завдяки сейву Андре Онана з пенальті із емодзі горили.
За це можлива дискваліфікація на три матчі або грошовий штраф.