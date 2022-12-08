Англія

Молодий футболіст може перебратися в Мадрид.

Півзахисник МЮ Алехандро Гарначо може стати гравцем мадридського Реала, повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, Реал стежить за ситуацією навколо перемовин півзахисника щодо нового контракту, термін якого спливає в кінці цього сезону.

Оскільки Гарначо народився в Мадриді та дуже прив'язаний до міста, то Реал покладає надії на те, що вдасться переманити нападника. Тим часом представники МЮ вже декілька разів зустрічалися з родиною аргентинця задля того, щоб переконати їх перепідписати угоду.

Раніше Ерік тен Хаг висловився щодо прогресу талановитого футболіста. Гарначо також нещодавно став наймолодшим іноземним автором голу Манчестер Юнайтед в єврокубках.