Англія

Завершився матч чемпіонату Англії.

Крістал Пелас вдома програв Тоттенгему. Лондонська команда забила двічі у другому таймі завдяки автоголу Джоела Ворда та м'ячу Сон Хин Міна.

Джордану Аю вдалося трішки скоротити відставання, проте на більше не вистачило епізодів. Таким чином, хлопці Анге Постекоглу зайняли лідерство на початку даного туру.

Крістал Пелас — Тоттенгем — 1:2

Голи: Аю, 90 — Ворд, 53, автогол, Хин Мін, 66

Крістал Пелас: Джонстон — Ворд, Андерсен, Гуеї, Мітчелл (Ахамада, 70) — Лерма (Франця, 79), Дукуре, Г'юз (Клайн, 70) — Аю, Едуар (Матета, 79), Шлупп (Рак-Сак'ї, 60)

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Девіс (Роял, 46) — Сарр, Біссума (Гейб'єрг) — Кулушевські (Бентанкур, 90), Меддісон (Хіль, 89), Рішарлісон (Джонсон, 64)

Попередження: Андерсен, Аю — Джонсон