Англія

Українець отримав пошкодження.

Сьогодні, 28 жовтня, відбудеться матч десятого туру англійської Прем'єр-ліги, у якому лондонський Челсі на своєму полі прийме Брентфорд. Михайло Мудрик не потрапив у заявку на цей матч. Стали відомі причини відсутності українського вінгера.

Як повідомляє Sky Sports, Михайло Мудрик отримав травму, ступінь важкості якої поки невідомий. Також пошкодження в Енцо Фернандеса.

Матч Челсі – Брентфорд розпочнеться о 14:30 за київським часом. Стежити за перебігом поєдинку можна буде на Football.ua.