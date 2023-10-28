Англія

Причини відсутності українського вінгера не повідомляються.

Сьогодні, 28 жовтня, відбудеться матч десятого туру англійської Прем'єр-ліги, у якому лондонський Челсі на своєму полі прийме Брентфорд.

Тренерські штаби команд вже визначилися зі стартовими складами.

Зазначимо відсутність українського вінгера Михайла Мудрика, який зовсім не потрапив у заявку Челсі з невідомих причин.

Цього сезону Мудрик провів дев'ять матчів, у яких забив два м'ячі.

Тим часом, українець Єгор Ярмолюк потрапив на лаву запасних Брентфорда.

Матч Челсі – Брентфорд розпочнеться о 14:30 за київським часом. Стежити за перебігом поєдинку можна буде на Football.ua.