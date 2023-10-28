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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 12-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та Динамо Київ.

Ковалівський Колос та київське Динамо проведуть дербі Київщини в рамках дванадцятого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Колос у Ковалівці.

Ярослав Вишняк, після перемоги над Олександрією (1:0), залучив до стартового складу Мілька до центральної вісі, тоді як Салабай зіграє на вістрі атаки.

Мірча Луческу, на тлі поразки від дніпровського Дніпра-1 (0:1), використав із перших хвилин Дячука та Дубінчака в захисті, а Шепелєв долучиться до Бражка в опорній зоні. Караваєв гратиме праворуч у півзахисті.

Колос: Фесюн — Лучкевич, Чорноморець, Бондаренко, Бурда, Ємець — Мілько, Демченко — Ільїн, Салабай, Дієго Каріока.

Запасні: Мисак, Горох, Гончаренко, Кукош, Золотов, Богданов, Болбат, Тотовицький, Велетень, Мякушко, Безбородько.



Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Дячук, Дубінчак — Бражко, Шепелєв — Караваєв, Буяльський, Волошин — Ванат.

Запасні: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Шапаренко, Малиш, Михавко, Саленко, Сирота, Царенко, Біловар, Беніто, Рамадані.



Гра Колос — Динамо Київ почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.