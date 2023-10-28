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Гравцю доведеться шукати інше місце для тренувань.

Футбольний шлях англійського атакувального півзахисник Джессі Лінгарда є достатньо складним та сповнений карколомних поворотів.

30-річний вихованець Манчестер Юнайтед зазнав невдачі під час спроби закріпитись у якості ключового гравця клубу, тому під час перебування на Олд Траффорд мав можливість змінювати чималу кількість клубів.

Лестер, Брайтон, Дербі, Вест Гем — усі вони свого часу мали досвід співпраці з Джессі, проте далі оренди розмова ніколи не просувалась.

Аж допоки англієць не опинився в минулому сезоні в якості вільного агента в складі Ноттінгем Форест, проте після 20 матчів (2 голи + 2 гольові передачі), продовження співпраці також не склалось.

Як підсумок, Лінгард під час літнього трансферного вікна не знайшов собі новий клуб та поїхав заради тренувань до аравійського Аль-Іттіфаку.

Там гравець мав провести місяць тренувань та набрати форму, після чого клуб почав із ним розмови щодо повноцінного контракту.

Але тут і приховувалась головна проблема — як повідомляє британський журналіст Бен Джейкобс, Аль-Іттіфак зупинив усі перемовини на моменті обговорення заробітної платні, вважаючи зависокими запити Джессі.

Також аравійці відмовились від пропозиції спробувати підписати контракт знову в січні.