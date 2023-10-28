Гравцю доведеться шукати інше місце для тренувань.
Джессі Лінгард, Getty Images
28 жовтня 2023, 13:40
Футбольний шлях англійського атакувального півзахисник Джессі Лінгарда є достатньо складним та сповнений карколомних поворотів.
30-річний вихованець Манчестер Юнайтед зазнав невдачі під час спроби закріпитись у якості ключового гравця клубу, тому під час перебування на Олд Траффорд мав можливість змінювати чималу кількість клубів.
Лестер, Брайтон, Дербі, Вест Гем — усі вони свого часу мали досвід співпраці з Джессі, проте далі оренди розмова ніколи не просувалась.
Аж допоки англієць не опинився в минулому сезоні в якості вільного агента в складі Ноттінгем Форест, проте після 20 матчів (2 голи + 2 гольові передачі), продовження співпраці також не склалось.
Як підсумок, Лінгард під час літнього трансферного вікна не знайшов собі новий клуб та поїхав заради тренувань до аравійського Аль-Іттіфаку.
Там гравець мав провести місяць тренувань та набрати форму, після чого клуб почав із ним розмови щодо повноцінного контракту.
Але тут і приховувалась головна проблема — як повідомляє британський журналіст Бен Джейкобс, Аль-Іттіфак зупинив усі перемовини на моменті обговорення заробітної платні, вважаючи зависокими запити Джессі.
Також аравійці відмовились від пропозиції спробувати підписати контракт знову в січні.