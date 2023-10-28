Англія

Команда Мікеля Артети здобула впевнену перемогу над суперником.

У 10-му турі АПЛ Арсенал на своєму полі приймав Шеффілд Юнайтед.

"Гармаші" розібрались з опонентом, забивши п'ять голів та залишивши свої ворота в недоторканості. Героєм поєдинку став форвард Арсеналу Нкетіа, який оформив хет-трик. Принизливий для суперника рахунок встановив Вієйра з пенальті. А крапку в матчі поставив Томіясу — 5:0.

Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі та відіграв весь поєдинок.

Наразі в Арсеналу 24 очки та друге місце. Шеффілд з одним очком на дні турнірної таблиці.

В наступному турі Арсенал відправить в гості до Ньюкасла, Шеффілд прийматиме Вулвз.

Арсенал — Шеффілд Юнайтед 5:0

Голи: Нкетія, 28, 51, 58, Вієйра, 88 (з пенальті), Томіясу, 90+6.