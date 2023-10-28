Україна

Керманич дав свій коментар.

Головний тренер СК Дніпро-1 Юрій Максимов прокоментував підсумки гостьового матчу проти Кривбасу.

"Саме головне, що у Кривому Розі є команда, і є люди, які тут працюють і намагаються побудувати дуже гарну команду.

Чому Дніпро-1 програв? На мою думку хлопцям не вистачило сил. Після двох попередніх матчів вони були дуже втомленими".

Про перший гол:

"На грі працював VAR, який і приймає рішення. Але у будь-якому разі вже нічого не повернеш. Все ж таки я б хотів, щоб ми забивали. І моменти були – у Гуцуляка та пенальті. Могли і не в суху програти, при цому багато сьогодні пропустили", — наводить слова Максимова офіційний сайт Дніпро-1.

У наступному турі криворізький Кривбас зіграє гостьовий матч проти житомирського Полісся, а дніпровський Дніпро-1 гостюватиме у львівського Руху.