Україна

Коментар головного тренера Динамо Мірчі Луческу.

Керманич Динамо Мірча Луческу прокоментував нічию в матчі 12-го туру VBET Ліги проти Колоса (1:1).

"Сьогодні ми втратили два очки. Матч догравали вдесятьох, і це було важко. Колос отримав перевагу, однак проблема в тому, що я не розумію, чому арбітр не подивився відеоповтор у тому моменті, коли вилучав Ваната. Я бачив контакт захисника з Владиславом, можна було переглянути повтор, щоб правильно трактувати епізод.

У нас було багато проблем у сьогоднішньому матчі. У попередній грі така сама ситуація була з Караваєвим, коли не зафіксували порушення правил проти нього. У нас молоді гравці, але я вимагаю фейр-плей. Хочу, щоб усе було чесно, але сьогодні відбувалося щось неймовірне. Але при цьому була хороша динамічна гра, незважаючи на складні погодні умови та сильний вітер", — сказав тренер.

Звіт про матч Колос — Динамо читайте в даному матеріалі на сайті.