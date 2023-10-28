Завершилися матчі першого суботнього слоту чемпіонату Німеччини. Декілька результатів приємно здивували. 

Аугсбург здобув вольову перемогу над Вольфсбургом. 

Аугсбург — Вольфсбург — 3:2 
Голи: Тіц, 17, Борнаув, 79, автогол, Енгельс, 82 — Вінд, 35, Маєр, 45, пенальті 

Попередження: Гауелеу, Педерсен, Реджбечай, Удуохай, Бельо — Мехле, Томас, Арнольд 



Баварія розгромила Дармштадт у другому таймі в поєдинку із трьома видаленнями. 

Баварія — Дармштадт — 8:0 
Голи: Кейн, 51, 69, 88, Сане, 56, 64, Мусіала, 60, 76, Мюллер, 71 

Попередження: Де Лігт — Бадер, Нюрнбергер 

Видалення: Кімміх — Г'язула, Магліца 




Боруссія Менхенгладбах — Гайденгайм — 2:1 
Голи: Плеа, 4, 52 — Дінкчі, 38 

Попередження: Сібачо — Дінкчі, Пік 



Вердер — Уніон — 2:0 
Голи: Кнохе, 38, автогол, Дукш, 75 

Попередження: Стаге — Госенс, Лейте, Голлербах 

Видалення: Хедіра 



Штутгарт — Гоффенгайм — 2:3 
Голи: Фюріх, 61, Ундав, 74 — Премель, 5, Веггорст, 21, пенальті, Сков, 66 

На 31 хвилині Деніз Ундав не реалізував пенальті 

Попередження: Руо, Фюріх — Акпогума 