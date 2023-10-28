Завершилися матчі чемпіонату Німеччини.
Вердер - Уніон - Getty Images
28 жовтня 2023, 18:32
Завершилися матчі першого суботнього слоту чемпіонату Німеччини. Декілька результатів приємно здивували.
Аугсбург здобув вольову перемогу над Вольфсбургом.
Аугсбург — Вольфсбург — 3:2
Голи: Тіц, 17, Борнаув, 79, автогол, Енгельс, 82 — Вінд, 35, Маєр, 45, пенальті
Попередження: Гауелеу, Педерсен, Реджбечай, Удуохай, Бельо — Мехле, Томас, Арнольд
Баварія розгромила Дармштадт у другому таймі в поєдинку із трьома видаленнями.
Баварія — Дармштадт — 8:0
Голи: Кейн, 51, 69, 88, Сане, 56, 64, Мусіала, 60, 76, Мюллер, 71
Попередження: Де Лігт — Бадер, Нюрнбергер
Видалення: Кімміх — Г'язула, Магліца
Боруссія Менхенгладбах — Гайденгайм — 2:1
Голи: Плеа, 4, 52 — Дінкчі, 38
Попередження: Сібачо — Дінкчі, Пік
Вердер — Уніон — 2:0
Голи: Кнохе, 38, автогол, Дукш, 75
Попередження: Стаге — Госенс, Лейте, Голлербах
Видалення: Хедіра
Штутгарт — Гоффенгайм — 2:3
Голи: Фюріх, 61, Ундав, 74 — Премель, 5, Веггорст, 21, пенальті, Сков, 66
На 31 хвилині Деніз Ундав не реалізував пенальті
Попередження: Руо, Фюріх — Акпогума