Англія

Востаннє таке було у 1986 році.

Вчора, 28 жовтня, лондонський Челсі на своєму полі поступився Брентфорду (0:2) у матчі десятого туру англійської Прем'єр-ліги.

Для лондонського клубу це була вже восьма домашня поразка у календарному році в рамках чемпіонату Англії.

За інформацією Squawka, це найневдаліші показники для "синіх" з 1986 року, коли таких поразок було десять.

Примітно, що поточна невдала серія може збільшитися, тому в наступній домашній грі, яка пройде 12 листопада, Челсі зіграє проти Манчестер Сіті.

Крім "городян" команда Маурісіо Почеттіно на Стемфорд Брідж до кінця року зіграє проти Брайтона, Шеффілда Юнайтед та Крістал Пелес.

Після 10 турів Челсі набрав 12 очок і займе 11 місце у турнірній таблиці АПЛ. У наступному матчі "сині" зіграють проти лідируючого Тоттенгема.