Англія

"Аристократи" продовжують дивувати футбольний світ.

В рамках 10-го туру АПЛ Брентфорд на виїзді подужав Челсі — 2:0. За "бджіл" відзначались Піннок та Мбемо. Нагадаємо, що Михайло Мудрик пропускав матч через травму. Натомість Єгор Ярмолюк зіграв 20 хвилин.

Цікаво, що минулий приїзд Брентфорда на Стемфорд Брідж закінчився з також перемогою 2:0. Востаннє команди зустрічались у квітні ще в розіграші сезону 2022/23.

З квітня Челсі на рідному стадіоні здобув одну перемогу, тим часом як у Брентфорда за цей же період дві перемоги на Стемфорд Брідж.

Колектив Томаса Франка обійшов команду Маурісіо Почеттіно та посідає 10 місце, його опонент знаходиться на 11-му.