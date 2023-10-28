"Аристократи" продовжують дивувати футбольний світ.
ЧЕЛСІ - БРЕНТФОРД - GETTY IMAGES
28 жовтня 2023, 17:20
В рамках 10-го туру АПЛ Брентфорд на виїзді подужав Челсі — 2:0. За "бджіл" відзначались Піннок та Мбемо. Нагадаємо, що Михайло Мудрик пропускав матч через травму. Натомість Єгор Ярмолюк зіграв 20 хвилин.
Цікаво, що минулий приїзд Брентфорда на Стемфорд Брідж закінчився з також перемогою 2:0. Востаннє команди зустрічались у квітні ще в розіграші сезону 2022/23.
З квітня Челсі на рідному стадіоні здобув одну перемогу, тим часом як у Брентфорда за цей же період дві перемоги на Стемфорд Брідж.
Колектив Томаса Франка обійшов команду Маурісіо Почеттіно та посідає 10 місце, його опонент знаходиться на 11-му.