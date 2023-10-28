Англія

Футболіст пропускає матч АПЛ.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно розповів про характер травми Михайла Мудрика, який не зміг зіграти у матчі десятого туру АПЛ проти Брентфорда. Нагадаємо, що також матч пропускає Фернандес.

"І Енцо, і Михайло відчули щось під час учорашнього тренування. В обох легкі м'язові травми.

Ми сподівалися, що вони будуть у порядку, але, на жаль, вони не цілком готові. Жодне із пошкоджень не є великою проблемою, але ми не хотіли ризикувати", - цитує аргентинця Football.london.

В матчі Челсі – Брентфорд триває перший тайм. Стежити за перебігом поєдинку можна буде на Football.ua.