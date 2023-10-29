Україна

Коментар тренера після гри з Минаєм.

Наставник Вереса Сергій Лавриненко прокоментував нічию своєї команди з Минаєм (0:0).

"Ми їхали сюди за перемогою, у нас були всі моменти, щоб її здобути. Однак реалізація нас підвела. Достатньо було моментів, які можна було реалізувати та виграти цю гру, але, на жаль, 0:0. Цей рахунок не вигідний ні нам, ні Минаю.

У першому таймі в нас були якісні моменти. І вихід сам на сам, і стійка. Дуже добре зіграв голкіпер Минаю Бандура. Сьогодні я бачив команду, характер, бажання. Це те, що ми хочемо бачити в кожній грі. Сподіваюсь, що ми відштовхнемось від цієї гри та зможемо знайти свою гру, свій характер. Команда досить непогано показує себе на тренуваннях, створює хороші моменти. Однак десь у нас був психологічний надлом, на нас тиснув результат, і ми втратили свою гру", - цитує наставника УПЛ-ТБ.

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