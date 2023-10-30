Англія

"Містяни" забрали почесну нагороду.

Манчестер Сіті отримав приз найкращому клубу року від журналу France Football. У 2022 році цей трофей також дістався "містянам".

Минулого сезону команда під керівництвом Пепа Гвардіоли виграла Лігу чемпіонів, англійську Прем'єр-лігу, Кубок Англії. Цього сезону Сіті встиг завоювати Суперкубок УЄФА.

Нагадаємо, що Приз найкращому футбольному клубу вручається з 2021 року. Церемонія нагородження відбувається одночасно із церемонією вручення Золотого м'яча.

Відзначимо, що два роки тому володарем цієї нагороди ставав Челсі.