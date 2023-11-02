Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка англійської ліги, що відбувся 1 листопада 2023 року, 21:30.

У рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги Вест Гем за підсумками домашнього лондонського дербі вибив із турніру Арсенал.

Команда Мікеля Артети жодним чином не проявила себе в плані атаки що в першому таймі, що в переважній частині другого, тому цілком закономірно поступилась.

Лише Мартін Едегор на останніх секундах протистояння дозволив "канонірам" бодай уникнути розгромного сухого рахунку та зберегти обличчя.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Вест Гем — Арсенал у 1/8 фіналу Кубка англійської ліги-2023/24:

Вест Гем — Арсенал 3:1

Голи: Вайт, 16 (авт.), Кудус, 50, Боуен, 61 — Едегор, 90+6

Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал, Мавропанос, Аґерд, Емерсон — Е. Альварес — Боуен, Соучек, Пакета, Бенрахма (Ворд-Праус, 81) — Кудус (Керер, 88).

Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Ківьор, Габріель, Зінченко (Томіясу, 57) — Гаверц, Жоржиньйо (Райс, 56), Вієйра — Нельсон 9Мартінеллі, 66), Нкетіа (Едегор, 79), Троссар (Сака, 66).