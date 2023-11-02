Англія

Каррагер розкритикував Манчестер Юнайтед.

Легендарний захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер, який нині працює футбольним експертом на британському телебаченні, прокоментував невдачу Манчестер Юнайтед в домашньому матчі Кубка Англійської ліги проти Ньюкасла (0:3).

"Ніхто не може пояснити, у що намагається грати Манчестер Юнайтед. Минуло вже 18 місяців. Ми бачили, що зробили за короткий проміжок часу Емері в Астон Віллі й Постекоглу в Тоттенгемі.

Це не означає, що вони зобов’язані перемагати в кожному матчі, але ви повинні бодай розуміти, у що гратиме команда. Ми, як і раніше, не знаємо, у що грає Манчестер Юнайтед. Поясніть мені, що вони роблять із м’ячем?", – сказав Каррагер в ефірі телеканалу Sky Sports.

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 0:3 Відео голів та огляд матчу Кубка англійської ліги