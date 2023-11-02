Англія

Німець висловився про поєдинок з Борнмутом.

Керманич Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував перемогу над Борнмутом (2:1) в 1/4 фіналу Кубка Англійської ліги.

"Ми мали забити більше в першому таймі, коли грали за вітром. Ми забили чудовий гол у другому таймі, хлопці вперто билися, хоча погода була жахлива.

Такі матчі вкрай важкі для обох команд, тож важливо перемагати. Є мільйон способів виграти матч і ми знайшли його. Не завжди все вирішує майстерність – іноді потрібно просто пройти далі, і ми це зробили", – сказав головний тренер Ліверпуля.

Нагадаємо, що Клопп претендує на звання найкращого тренера жовтня в АПЛ