Український футболіст опинився у лазареті англійського клубу.
Микола Кухаревич, Getty Images
03 листопада 2023, 13:25
Український нападаючий Свонсі Микола Кухаревич не зможе допомогти своїй команді у найближчих поєдинках Чемпіоншипу. Про це повідомляє прес-служба клубу.
"Микола вибув на чотири-шість тижнів через травму. У нього пошкодження бічних зв'язок коліна", — сказав головний тренер "лебедів" Майкл Дафф.
Цього сезону Кухаревич провів вісім поєдинків, у яких забив один гол.
Після 14 турів Свонсі набрав 18 очок і посідає 13 місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу.