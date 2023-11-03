Англія

Український футболіст опинився у лазареті англійського клубу.

Український нападаючий Свонсі Микола Кухаревич не зможе допомогти своїй команді у найближчих поєдинках Чемпіоншипу. Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Микола вибув на чотири-шість тижнів через травму. У нього пошкодження бічних зв'язок коліна", — сказав головний тренер "лебедів" Майкл Дафф.

Цього сезону Кухаревич провів вісім поєдинків, у яких забив один гол.

Після 14 турів Свонсі набрав 18 очок і посідає 13 місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу.