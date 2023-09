Свонсі у матчі дев'ятого туру Чемпіоншипу в гостях впевнено обіграв Міллволл з рахунком 3:0.

Перемогу команді Майкла Даффа принесли забиті м'ячі у виконанні Джамала Лоу, Метта Граймса та українського форварда Миколи Кухаревича.

22-річний українець вийшов на поле на старті другого тайму. Свій перший результативний удар у Чемпіоншипі він зробив на 79 хвилині.

Mykola Kuharevich has scored his FIRST goal for new side Swansea 🔥🔥🔥



Beautiful header having come off the bench to seal all 3 points away at Millwall 👌 pic.twitter.com/sERzRqv2kP