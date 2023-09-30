Свонсі у матчі дев'ятого туру Чемпіоншипу в гостях впевнено обіграв Міллволл з рахунком 3:0.

Перемогу команді Майкла Даффа принесли забиті м'ячі у виконанні Джамала Лоу, Метта Граймса та українського форварда Миколи Кухаревича.

22-річний українець вийшов на поле на старті другого тайму. Свій перший результативний удар у Чемпіоншипі він зробив на 79 хвилині.

Нинішнього сезону Кухаревич провів сім матчів, у яких забив один м'яч. Після дев'яти матчів Свонсі набрав дев'ять очок та посідає 19 місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу.