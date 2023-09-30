Для українського форварда це був п'ятий матч у другому за силою дивізіоні Англії.
Микола Кухаревич, ФК Свонсі
30 вересня 2023, 19:03
Свонсі у матчі дев'ятого туру Чемпіоншипу в гостях впевнено обіграв Міллволл з рахунком 3:0.
Перемогу команді Майкла Даффа принесли забиті м'ячі у виконанні Джамала Лоу, Метта Граймса та українського форварда Миколи Кухаревича.
22-річний українець вийшов на поле на старті другого тайму. Свій перший результативний удар у Чемпіоншипі він зробив на 79 хвилині.
Нинішнього сезону Кухаревич провів сім матчів, у яких забив один м'яч. Після дев'яти матчів Свонсі набрав дев'ять очок та посідає 19 місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу.