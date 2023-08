Микола Кухаревич лише нещодавно перебрався у Свонсі, а вже встиг відзначитися першим забитим м'ячем в чемпіонаті Англії.

Український нападник вразив ворота Крю U-21 у матчі за молодіжну команду валлійців, замкнувши передачу з флангу.

Відео голу:

Ginnelly ➡️ Kuharevich 🎯@JoshGinnelly7, Kuharevich and Tjoe-A-On all gained valuable minutes in today's #SwansU21s victory over Crewe Alexandra 🦢



📺 Highlights 👉 https://t.co/APqmLogXg2@JomaSportUK | #Swans pic.twitter.com/niQwcXLTjk