Англія

Український нападник відкрив лік результативним ударам.

Микола Кухаревич лише нещодавно перебрався у Свонсі, а вже встиг відзначитися першим забитим м'ячем в чемпіонаті Англії.

Український нападник вразив ворота Крю U-21 у матчі за молодіжну команду валлійців, замкнувши передачу з флангу.

Відео голу:

Валлійці перемогли супротивника з рахунком 4:1, а гол Кухаревича був третім за ліком.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Микола Кухаревич підписав 3-річний контракт, з опцією пролонгації ще на 1 рік.