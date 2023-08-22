Український нападник відкрив лік результативним ударам.
Микола Кухаревич, фото getty images
22 серпня 2023, 07:24
Микола Кухаревич лише нещодавно перебрався у Свонсі, а вже встиг відзначитися першим забитим м'ячем в чемпіонаті Англії.
Український нападник вразив ворота Крю U-21 у матчі за молодіжну команду валлійців, замкнувши передачу з флангу.
Відео голу:
Валлійці перемогли супротивника з рахунком 4:1, а гол Кухаревича був третім за ліком.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Микола Кухаревич підписав 3-річний контракт, з опцією пролонгації ще на 1 рік.