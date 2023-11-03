Англія

Керманич "бджіл" не хоче, щоб англійський форвард залишив його команду посеред сезону.

Напередодні стало відомо про те, що нападник Брентфорда Айвен Тоуні одразу після відбування своєї дискваліфікації за ставки в зимове трансферне вікно може змінити клубну прописку, а головними претендентами на його підписання є Арсенал та Челсі.

Головний тренер "бджіл" Томас Франк прокоментував ці чутки навколо форварда своєї команди.

"Я сподіваюся, що Айвен Тоуні не піде в січні, я хочу, щоб він залишився. Впевнений, Айвен із задоволенням залишиться. Він щасливий у клубі.

Що станеться в майбутньому — неможливо передбачити, проте я б хотів, щоб Тоуні був тут назавжди!" — цитує слова Томаса Франка журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що Брентфорд оцінює Айвена Тоуні щонайменше в 65 мільйонів фунтів стерлінгів.