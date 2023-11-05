Англія

Клуб розглядає можливість придбати гравця.

Ньюкасл Юнайтед може підписати Тена Копмейнерса на заміну Сандро Тоналі - повідомляє Tuttosport.

Колектив придбав італійського півзахисника влітку та витратив близько 70 мільйонів євро, а він отримав 10-місячну дискваліфікацію за ставки.

Маючи обмежені варіанти у центрі поля Ньюкасл тепер планує придбати йому заміну на трансферному ринку взимку. Аталанта відхилила пропозицію Наполі влітку на суму близько 45 мільйонів євро щодо Копмейнерса, бажаючи отримати вищу суму приблизно на 60-70 мільйонів євро, проте може погодитися на умови тайнсайдського колективу.

Цього сезону Тен провів 12 матчів в усіх можливих турнірах та зробив 3+2.