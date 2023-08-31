Італія

Закриття трансферного ринку змушує команду Гасперіні рухатись швидше.

Великим бажанням бергамаської Аталанти під час поточного літнього трансферного вікна було залучення до власного складу центрального захисника Торіно Алессандро Буонджорно.

Усе було домовлено з "биками" стосовно питання трансферу 24-річного виконавця за 25 млн євро, або 17 млн євро + оренди Дувана Сапати та Брендона Соппі, однак в останній момент гравець відмовився залишати туринський колектив.

Проте "оробічі" все одно наполягають на необхідності для себе придбати нового гравця на проблемну позицію, тож повернулись до того варіанту, із якого фактично розпочинали трансферу кампанію — підписання шведського оборонця Ісака Гіна з Верони.

У випадку 24-річного футболіста можливо навіть удасться трохи зекономити — 12 млн євро просять "мастифи" за його трансфер, тоді як про контракт до 2027 року із зарплатнею в 1,3 млн євро на рік уже домовлено з самим гравцем.

За минулий сезон Ісак відіграв 39 матчів та забив один гол.