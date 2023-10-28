Англія

"Сороки" залишились без італійського півзахисника.

Ньюкасл на своєму офіційному сайті підтвердив 10-місячну дискваліфікацію італійського півзахисника Сандро Тоналі.

"Сандро Тоналі відсторонено від футбольних змагань на десять місяців, починаючи з п’ятниці, 27 жовтня 2023 року, через звинувачення Федерації футболу Італії (FIGC) у незаконних ставках.

В п'ятницю, 27 жовтня, Ньюкасл Юнайтед отримав підтвердження того, що ФІФА схвалила застосування санкцій FIGC, тобто Сандро матиме право повернутися до змагань із вівторка, 27 серпня 2024 року", — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Ньюкасл не має наміру виплачувати зарплату футболісту збірної Італії, яка становить близько 8 мільйонів євро за сезон.