Енцо Фернандес висловився стосовно майбутнього Челсі - цитує інсайдер Фабріціо Романо

"Я думаю, що Челсі стане однією з найкращих команд ліги. Я не знаю, коли, не зараз... але ми це зробимо, ми цього досягнемо". 

Ситуацію також прокоментував Мойзес Кайседо: "Я згоден на 100%. Як сказав Енцо, на це, звичайно, потрібен час, і ті, хто в нас не вірять, зрештою змушені будуть це зробити". 

Челсі переміг Фулгем та гратиме із Ньюкаслом на виїзді в Кубку англійської ліги. 