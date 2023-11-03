Гравець поділився думками щодо майбутнього команди.
Енцо Фернандес - Getty Images
03 листопада 2023, 21:50
Енцо Фернандес висловився стосовно майбутнього Челсі - цитує інсайдер Фабріціо Романо.
"Я думаю, що Челсі стане однією з найкращих команд ліги. Я не знаю, коли, не зараз... але ми це зробимо, ми цього досягнемо".
Ситуацію також прокоментував Мойзес Кайседо: "Я згоден на 100%. Як сказав Енцо, на це, звичайно, потрібен час, і ті, хто в нас не вірять, зрештою змушені будуть це зробити".
Челсі переміг Фулгем та гратиме із Ньюкаслом на виїзді в Кубку англійської ліги.