Англія

У італійському клубі спростовують свою причетність до проблем їхнього колишнього гравця.

Декілька днів тому стало відомо про остаточне рішення в справі щодо участі італійського центрального півзахисника англійського Ньюкасла Сандро Тоналі в грі на тоталізаторі.

Новачка "сорок" зразка цьогорічної літньої трансферної кампанії було дискваліфіковано на 10 місяців, після чого керівництво клубу з АПЛ поставило цілком слушне питання про те, чи знав італійський Мілан про ігрову залежність свого футболіста, коли домовлявся про його вихідний трансфер.

У той самий час "россонері" відхрещуються від будь-яких підозр на свою адресу.

"Ми вперше дізналися про залежність Тоналі з повідомлень у ЗМІ, і ми знаємо лише те, що читаємо.

Більше ми не володіємо жодною інформацією з цього приводу", — цитує італійський клуб британський журналіст Крейг Гоуп.

Нагадаємо, що трансфер Тоналі коштував Ньюкаслу 64 млн євро.