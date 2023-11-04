У італійському клубі спростовують свою причетність до проблем їхнього колишнього гравця.
Сандро Тоналі, Getty Images
04 листопада 2023, 10:32
Декілька днів тому стало відомо про остаточне рішення в справі щодо участі італійського центрального півзахисника англійського Ньюкасла Сандро Тоналі в грі на тоталізаторі.
Новачка "сорок" зразка цьогорічної літньої трансферної кампанії було дискваліфіковано на 10 місяців, після чого керівництво клубу з АПЛ поставило цілком слушне питання про те, чи знав італійський Мілан про ігрову залежність свого футболіста, коли домовлявся про його вихідний трансфер.
У той самий час "россонері" відхрещуються від будь-яких підозр на свою адресу.
"Ми вперше дізналися про залежність Тоналі з повідомлень у ЗМІ, і ми знаємо лише те, що читаємо.
Більше ми не володіємо жодною інформацією з цього приводу", — цитує італійський клуб британський журналіст Крейг Гоуп.
Нагадаємо, що трансфер Тоналі коштував Ньюкаслу 64 млн євро.