Англія

Справді цікаве питання.

Спортивний директор Ньюкасла Ден Ешворт поділився думками стосовно дискваліфікації Сандро Тоналі. Його слова наводить The Guardian.

"З тієї хвилини, як це сталося, починаєш дивитись на себе зі сторони. Що можна було зробити краще? Що я міг зробити краще? Які уроки можна отримати? Чи могли ми знати про це? Чи мали ми про це знати? Він топ-футболіст, важливе придбання, нам його не вистачатиме.

Мені важко зрозуміти, що інші клуби знають чи не знають. Ми можемо лише займатись своїм внутрішнім розслідуванням. Мені дійсно невідомо, знав про цю ситуацію Мілан чи ні.

Вся ця ситуація справжній шок, великий сюрприз. Для нас усіх таке в новинку", — сказав функціонер англійського клубу.