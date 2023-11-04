Незабаром стартують три поєдинки чемпіонату Англії, в яких будуть задіяні українські футболісти.
Віталій Миколенко, Getty Images
04 листопада 2023, 16:16
Сьогодні, 4 листопада, пройде частина матчів 11 туру англійської Прем'єр-ліги, у яких можуть взяти чи братимуть участь українські футболісти.
У першому з них Евертон зіграє на своєму полі проти Брайтона. Тренерський штаб "ірисок" на чолі із Шоном Дайчем довірив місце в основному складі українському захиснику Віталію Миколенко.
Для 24-річного українця це буде десятий поєдинок цього сезону — поки що без результативних дій.
У другій грі Борнмут у гостях зіграє проти Манчестер Сіті. У стартовому складі "вишень" вийде український захисник Ілля Забарний.
Для 21-річного українця це буде 13 поєдинок у нинішній кампанії.
Насамкінець Брентфорд на своєму полі прийме Вест Гем. Український півзахисник Єгор Ярмолюк залишився на лаві запасних господарів поля.
Для 19-річного хавбека це може бути четвертий матч у основній команді клубу АПЛ.
Всі три матчі розпочнуться о 17:00 за київським часом.