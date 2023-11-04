Англія

Незабаром стартують три поєдинки чемпіонату Англії, в яких будуть задіяні українські футболісти.

Сьогодні, 4 листопада, пройде частина матчів 11 туру англійської Прем'єр-ліги, у яких можуть взяти чи братимуть участь українські футболісти.

У першому з них Евертон зіграє на своєму полі проти Брайтона. Тренерський штаб "ірисок" на чолі із Шоном Дайчем довірив місце в основному складі українському захиснику Віталію Миколенко.

Для 24-річного українця це буде десятий поєдинок цього сезону — поки що без результативних дій.

У другій грі Борнмут у гостях зіграє проти Манчестер Сіті. У стартовому складі "вишень" вийде український захисник Ілля Забарний.

Для 21-річного українця це буде 13 поєдинок у нинішній кампанії.

Насамкінець Брентфорд на своєму полі прийме Вест Гем. Український півзахисник Єгор Ярмолюк залишився на лаві запасних господарів поля.

Для 19-річного хавбека це може бути четвертий матч у основній команді клубу АПЛ.

Всі три матчі розпочнуться о 17:00 за київським часом.