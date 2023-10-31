Німеччина

Миколенко потрапив до команди місяця АПЛ за версією WhoScored

У команді місяця одразу два гравці "ірисок" і це другий показник після Тоттенгема.

Віталій Миколенко, Getty Images

Авторитетний статистичний портал WhoScored представив символічну збірну англійської Прем'єр-ліги за підсумками жовтня. До кращих потрапив український захисник Евертона Віталій Миколенко, середня оцінка якого — 7,30 балів. Крім нього, до збірної потрапив його одноклубник – вінгер Двайт Макніл з оцінкою 7,78 балів. У "ірисок" друге представництво у збірній, а перше у Тоттенгема, від якого до кращих потрапили три гравці. Після 10 турів Евертон посідає 15 місце у турнірній таблиці АПЛ, набравши 10 очок.