Англія

Український захисник своїм забитим м'ячем відкрив рахунок у поєдинку 11-го туру Прем'єр-ліги.

У рамках 11-го туру англійської Прем'єр-ліги Брайтон вирушив у гості до Евертона.

Рахунок у матчі було відкрито вже на сьомій хвилині зустрічі, коли український лівий захисник "ірисок" Віталій Миколенко з другої спроби пробив воротаря "чайок".

Для 24-річного українця ця результативна дія стала першою за Евертон в поточному сезоні.

Слідкуйте за ключовими подіями матчу Евертон — Брайтон в нашому текстовому онлайні.