Український захисник своїм забитим м'ячем відкрив рахунок у поєдинку 11-го туру Прем'єр-ліги.
Віталій Миколенко, ФК Евертон
04 листопада 2023, 17:17
У рамках 11-го туру англійської Прем'єр-ліги Брайтон вирушив у гості до Евертона.
Рахунок у матчі було відкрито вже на сьомій хвилині зустрічі, коли український лівий захисник "ірисок" Віталій Миколенко з другої спроби пробив воротаря "чайок".
Для 24-річного українця ця результативна дія стала першою за Евертон в поточному сезоні.
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