Англія

Завершилися чергові поєдинки в рамках 11-го туру чемпіонату Англії.

У рамках 11-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті приймав на своєму полі Борнмут на здобув більш ніж впевнену перемогу.

Підопічні Хосепа Гвардіоли відправили у ворота "вишень" шість м'ячів, тоді як Борнмуту вдалося відзначитися лише голом "престижу".

Манчестер Сіті - Борнмут 6:1

Голи: Доку, 30, Бернарду Сілва, 33, 84, Аканджі, 37, Фоден, 64, Аке, 88 — Сіністерра, 74

У паралельному матчі Шеффілд Юнайтед здобув свою першу перемогу в поточному сезоні АПЛ, обігравши Вулвергемптон з рахунком 2:1.

Шеффілд Юнайтед — Вулвергемптон 2:1

Голи: Арчер, 72, Норвуд, 90+10 — Бельгард, 89

Крістал Пелес здобув впевнену перемогу над Бернлі з рахунком 2:0.

Бернлі — Крістал Пелес 0:2

Голи: Шлюпп, 22, Мітчелл, 90+4

Брентфорд зумів у результативному поєдинку переграти Вест Гему в рамках лондонського дербі.

Брентфорд — Вест Гем 3:2

Голи: Мопе, 11, Мавропанос, 22 (пен.), Коллінз, 70 — Кудус, 19, Боуен, 26