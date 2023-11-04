Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 11-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ньюкасл та лондонський Арсенал.

Ньюкасл та лондонський Арсенал завершуватимуть програму суботи в рамках одинадцятого туру англійської Прем'єр-ліги матчем на Сент-Джеймс-Парк.

Едді Гау, після перемоги в Кубку ліги проти Манчестер Юнайтед (3:0), залучив до стартового складу Тріпп'єра та Берна на флангах оборони, тоді як у центрі зіграють Шер та Ласселс. Гімараєс та Жоелінтон повернуться до трикутника в центрі поля, а Альмірон та Вілсон долучаться до трійки в атаці.

Мікель Артета, на тлі поразки в кубковому дербі від Вест Гема (1:3), використав із перших хвилин Салбіа та Томіясу в захисті, тоді як Райс повернеться до центрального трикутника, а Сака та Мартінеллі зіграють на флангах атаки. Олександр Зінченко відпочіватиме на лаві для запасних.

Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ласселс, Берн — Гімараєс, Лонгстафф, Жоелінтон — Альмірон, Вілсон, Гордон.

Запасні: Дубравка, Даммет, Крафт, Голл, Лівраменто, Річі, Мерфі, Віллок, Майлі.



Арсенал: Рая — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Томіясу — Райс, Жоржиньйо, Гаверц — Сака, Нкетіа, Мартінеллі.

Запасні: Рамсдейл, Гейн, Ківьор, Седрік, Зінченко, Вієйра, Ельнені, Троссар, Нельсон.



Гра Ньюкасл — Арсенал почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.